A Receita Federal libera, a partir das 9h desta quinta-feira (08), a consulta ao quarto lote de restituições do IR (Imposto de Renda) 2016 e a lotes residuais, de quem caiu na malha fina, de 2008 a 2015. Estão incluídos nesse 4º lote de restituição do IR deste ano 2.106.171 contribuintes, totalizando R$ 2,5 bilhões em restituições.

O pagamento será feito no dia 15 de setembro. Os valores serão corrigidos em 5,60%. Considerando também os lotes residuais (para quem havia caído na malha fina, mas regularizou a situação com o Fisco), o pagamento será feito para 2,17 milhão de pessoas neste mês, no valor de R$ 2,7 bilhões. Consultas pelo site da Receita.

Malha fina

No fim de abril, a Receita Federal informou que 716 mil declarações já estavam retidas na malha fina do IR devido a inconsistências das informações prestadas. Nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para cair na malha fina, seguido por inconsistências na declaração de despesas médicas. (AG)

