A Receita Federal alerta para um novo golpe que intima o contribuinte a regularizar os seus dados cadastrais

A Receita Federal faz um alerta para um novo tipo de golpe realizado por meio dos Correios, e não por e-mail, o que é mais comum. Nesse golpe, o contribuinte recebe, por correspondência, em sua residência, uma intimação para regularização de dados cadastrais. Na correspondência há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. Porém, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita.

“Apesar de conter o logotipo e o nome da Receita Federal, a carta é uma tentativa de golpe e não é enviada pelo órgão nem tem sua aprovação. A orientação ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e jamais acesse o endereço eletrônico indicado”, alerta a Receita.

A Receita Federal adverte ainda que, para fins de consulta, download de programas ou alterações de informações junto ao fisco federal, não devem ser acessados endereços eletrônicos que não o oficial do órgão – idg.receita.fazenda.gov.br. Caso o faça, o contribuinte estará sujeito a vírus e malwares, que podem roubar os dados pessoais, bancários e fiscais do contribuinte.

No que se refere a dados bancários de pessoas físicas, o contribuinte só os informa à Receita Federal, a seu critério, para fins de débito automático ou depósito de restituição do Imposto de Renda. Em ambos os casos, a informação é fornecida na Declaração do Imposto de Renda e pode ser alterada no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC).

Caso o contribuinte não consiga utilizar os serviços virtuais, ele deve procurar um Centro de Atendimento ao Contribuinte nas Unidades da Receita Federal no seu Estado.

Arrecadação

Arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em maio de 2017, o valor de R$ 97.694 milhões, registrando um decréscimo real (IPCA) de 0,96% em relação a maio de 2016. No período acumulado de janeiro a maio de 2017, a arrecadação registrou o valor de R$ 544.485 milhões, com acréscimo pelo IPCA de 0,35%.

Já as Receitas Administradas pela RFB, o valor arrecadado foi de R$ 96.074 milhões, que corresponde a uma variação real (IPCA) de -0,31% em relação a maio de 2016, enquanto que, no período acumulado de janeiro e maio de 2017, tal valor chegou a R$ 528.485 milhões, representando um decréscimo real (IPCA) de 0,82%.

De acordo com o Chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, auditor-fiscal Claudemir Malaquias, “O resultado da arrecadação das receita federais no mês de maio apresentou desempenho aderente aos principais indicadores macro-econômicos. O desempenho da indústria, das vendas no varejo, da prestação de serviços e da massa salarial continua indicando a trajetória decrescente do nível da atividade econômica. Neste mês de maio, a maior diferença negativa veio do recolhimento da estimativa do IRPJ/CSLL do setor financeiro, que contribuiu significativamente para o resultado. Considerando todas as atividades, o desempenho deve ser considerado bom ante o cenário macro-econômico que ainda apresenta sinais do quadro recessivo.” (Kelly Oliveira/Abr e Receita Federal)

