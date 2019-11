Receita Federal apreende 267 quilos de droga em encomenda postal em Porto Alegre

A Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal apreendeu, na última quinta-feira (14), grande quantidade de drogas em uma transportadora de cargas em Porto Alegre.

Em fiscalização de encomendas postais foi verificado o conteúdo de uma mercadoria, descrita em nota fiscal com um Tear (artigo de artesanato manual), e verificou-se tratar de cerca de 267 quilos de droga, a princípio, maconha, que foi remetida de São Paulo/SP para Porto Alegre/RS.

A droga será periciada oficialmente para se fazer a comprovação da substância. As mercadorias estrangeiras que circulam no Brasil entre os Estados da federação, são fiscalizadas pela Receita Federal tanto nas fronteiras do País quanto na distribuição de mercadoria ilícita dentro do Brasil, como nesse caso da droga apreendida.