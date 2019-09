A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (23), cerca de 50 kg de cocaína em um veículo de passeio na BR-158, no Km 319 em Santa Maria. O veículo, com placa do Mato Grosso do Sul, carregava a droga em um fundo falso, e só foi possível localizá-la com ajuda do cão farejador da Receita Federal, o Lucky. O condutor, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Judiciária para futuras providências.

Deixe seu comentário: