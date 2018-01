A Receita Federal apreendeu quase 400 kg de maconha no Chuí

Foi deflagrada neste sábado (27) nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí uma operação conjunta da RFB (Receita Federal do Brasil) e da PF (Polícia Federal) contra o tráfico internacional de drogas que resultou na a apreensão, na Aduana do Chuí, de 397,85 Kg de maconha pela Receita Federal.

A droga foi encontrada a bordo de um veículo Renault Duster, com placas de Rio Grande, no momento que o veículo passava em direção ao Uruguai.

Enquanto acontecia a abordagem, agentes da Polícia Federal localizavam a casa que servia de base de operações para a quadrilha em Santa Vitória do Palmar. No local foram apreendidos 5,572 Kg de cocaína, um veículo Mitsubishi L200, 27 munições .45 (de uso restrito), além de pequena quantidade de maconha e crack.

Estima-se que o valor da apreensão das drogas chegue a R$ 440 mil.

