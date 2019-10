Receita Federal arrecada quase 114 milhões de reais em setembro

A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em setembro de 2019, o valor de R$ 113.933 milhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 0,06% em relação a setembro de 2018. No período acumulado, de janeiro a setembro de 2019, a arrecadação totalizou R$ 1.129.215 milhões, representando acréscimo real (IPCA) de 2,15% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Quanto às Receitas Administradas pela RFB (Receita Federal do Brasil), o valor arrecadado, em setembro de 2019, foi de R$ 111.523 milhões, resultando em crescimento real (IPCA) de 0,20%, enquanto no período acumulado de janeiro a setembro de 2019, a arrecadação alcançou R$ 1.083.340 milhões, com acréscimo real (IPCA) de 1,91% relativamente a igual período de 2018.

O resultado do período de janeiro a setembro de 2019 pode ser explicado pelo desempenho da atividade econômica, por fatores não recorrentes, como a arrecadação dos Parcelamentos – PERT/PRT, no início de 2018 e de reorganizações societárias que afetaram as arrecadações do IRPJ e da CSLL. A tabela abaixo resume o efeito desses fatores no mês e no período de janeiro a setembro de 2019.

No Rio Grande do Sul

A arrecadação federal na 10ª Região Fiscal (RS) totalizou no mês de setembro um montante de R$ 5.345 milhões entre impostos e contribuições, representando 0,5% menos em termos nominais do que o valor recolhido em setembro/2018. Corrigido pelo IPCA, este percentual corresponde a uma redução real de 3,3%.

Daquele valor, R$ 1.776 milhões corresponderam a impostos (33,2%), grupo que registrou redução nominal de 5,3% na comparação com setembro/2018. Outros R$ 3.569 milhões (66,8% do total) corresponderam a contribuições, que registraram aumento nominal de 2,0%.

A participação mensal da 10ª Região Fiscal atingiu 4,8% do total Brasil, com a arrecadação fazendária representando 4,4% e a Previdenciária, 5,7% do total nacional.