Receita Federal deposita na conta dos contribuintes o dinheiro do quinto lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (17) as restituições referentes ao quinto lote do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2016 e a lotes residuais de 2008 a 2015. Estão incluídos no quinto lote do IRPF deste ano 2.166.115 contribuintes, totalizando R$ 2,5 bilhões em restituições.

O dinheiro será depositado na conta dos contribuintes. Os valores são corrigidos em 6,71%. Considerando também os lotes residuais (para quem havia caído na malha fina, mas regularizou a situação com o Fisco), o pagamento será feito para 2,22 milhões de pessoas neste mês, no valor de R$ 2,7 bilhões.

