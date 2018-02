Receita Federal encontrou sete fuzis em lataria de um ônibus de turismo com placas de Caxias do Sul

Fiscais da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, encontraram sete fuzis em um fundo falso na lataria de um ônibus de turismo com placas de Caxias do Sul (RS). O arsenal foi descoberto na sexta-feira (9) com a ajuda de um escâner.

O veículo havia sido abordado na quinta-feira (8) na BR-277 próximo a Medianeira, em uma ação conjunta com policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira. No ônibus estavam o motorista e quatro passageiros, sendo dois homens e duas mulheres. Entre as poltronas, foram encontradas caixas com 77,5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. E, no banheiro, 58,2 kg de maconha.

No dia seguinte, na sexta-feira (9), o veículo passou por um escâner. As imagens revelaram os sete fuzis Colt, de fabricação americana, calibre 5.56mm, 16 carregadores de fuzil e cinco de pistolas Glock calibre 9mm escondidos próximo ao motor. O motorista foi preso.

