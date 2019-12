Economia Receita Federal libera a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

O dinheiro da restituição será depositado no dia 16 deste mês Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil IMPOSTO DE RENDA 201,Declaração IRPF 2019 (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal libera, na manhã desta segunda-feira (09), a consulta ao sétimo lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2019, ano-base 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

O crédito bancário para 320.606 contribuintes será realizado no dia 16 deste mês, totalizando R$ 700 milhões. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. O Fisco disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones.

Se o contribuinte tiver a restituição liberada e o valor não for creditado na data prevista, ele pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

