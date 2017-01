Receita Federal libera consulta a lote residual do Imposto de Renda nesta segunda-feira

A Receita Federal vai liberar a partir das 9h desta segunda-feira (09) a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda, contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016.

Nesse lote, estão incluídos 177.539 contribuintes, que receberão o dinheiro no dia 16 de janeiro, no valor total de R$ 370 milhões. Desse total, R$ 6.768.661,55 são referentes a 21.130 contribuintes idosos e 2.232 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para saber se caiu na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.