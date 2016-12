Receita Federal paga último lote do Imposto de Renda 2016 nesta quinta-feira

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (14) o sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e lotes residuais, de quem caiu na malha fina, de 2008 a 2015. Estão incluídos neste lote 1.717.596 contribuintes, totalizando R$ 2,5 bilhões em restituições. Quem não estiver neste lote de dezembro, que é o último deste ano, está automaticamente na malha fina do Leão, ou seja, quando a declaração é retida para verificação de inconsistências.

Malha fina

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.