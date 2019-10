Receita Federal realiza apreensão de 24 fuzis AR-15 e munições no Porto de Navegantes, em Santa Catarina

A Receita Federal realizou na quinta-feira (17) uma apreensão de 24 fuzis AR-15 e 242 munições no Porto de Navegantes/SC. As armas foram encontradas desmontadas em meio a mercadorias provenientes dos Estados Unidos. No total estavam ocultas em quatro contêineres.

A declaração de importação dizia tratar-se de vasos, mas, durante a verificação dos contêineres, foi possível detectar a primeira fraude: falsa declaração de conteúdo. Na verdade, havia diversas mercadorias como suplementos alimentares, equipamentos médicos, smartphones de última geração, eletrônicos, calçados, roupas e bonés de grifes famosas.

As partes e peças das armas foram encontradas escondidas dentro das mercadorias, o que exigiu um trabalho minucioso da fiscalização, pois praticamente todas as mercadorias tiveram que ser abertas. No total foram verificadas 80 toneladas de mercadorias. O trabalho levou mais de 24 horas para ser concluído.

Foram apreendidos partes e peças suficientes para montagem de, no mínimo, 24 fuzis AR-15. Além disso, foram encontradas 100 munições calibre 9 mm e 142 munições calibre 7.62, munição especial utilizada por atiradores de elite.

As armas e munições serão entregues para a Polícia Federal para perícia e investigação e, na sequência, ficarão sob custódia do Exército Brasileiro.