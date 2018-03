Receita inaugura nova sede da Delegacia de Canoas

O atendimento presencial da Delegacia Regional da Receita Estadual de Canoas já ocorre no novo endereço, na avenida Inconfidência, 650, no bairro Marechal Rondon, com funcionamento diário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. A mudança para a nova sede visa qualificar o atendimento e os serviços prestados aos contribuintes, por meio de um ambiente mais agradável e moderno.

Deixe seu comentário: