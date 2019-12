Gastronomia Receita italiana de Trento encanta brasileiros

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Famosa no mundo com uma das mais saborosas, pela mistura de ingredientes e famosas pastas, a comida italiana faz enorme sucesso no Brasil. Foto: Rafael Pires Foto: Rafael Pires

Inaugurado este ano no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, O’Pasta Trattoria – que também tem uma unidade em Gramado – apresenta em seu cardápio desde clássicos da gastronomia ítala até receitas exclusivas.

No amplo espaço de 200m², são servidos pães italianos, pizzas, bruschettas, petiscos, pastas, molhos especiais, como o famoso “À Capu Du Mont”, saladas e risotos.

Entre as receitas mais pedidas do restaurante tipicamente italiano está o “Penne a Scalopini a Quatro Formaggio”. Oriundo da cidade de Trento, o saboroso prato é uma boa opção para quem gosta de comandar as panelas e quer agradar a família ou convidados com um jantar especial.

Confira os ingredientes e o modo de preparo dessa deliciosa receita que tem assinatura do O’Pasta Trattoria.

Ingredientes

150 gramas de massa Penne

160 gramas de iscas de filé mignon

60 gramas de nata

60 gramas de requeijão cremoso

60 gramas de requeijão lácteo

60 gramas de queijo catupiry

60 gramas de queijo parmesão ralado

30 gramas de queijo gorgonzola

Modo de Preparo

Cozinhe a massa por sete minutos, colocando sal a gosto. Reserve.

Grelhe as iscas de filé mignon em óleo de oliva em uma frigideira, adicionando sal a gosto. Reserve também.

Para o molho Quatro Formaggio: misture os requeijões, a nata e os queijos, cozinhando cinco minutos, até ganhar ponto de cremosidade.

Modo de servir

Para dar mais sabor, coloque em uma caçarola de ferro parte do molho Quatro Formaggio. Adicione a penne e as iscas de filé mignon. Derrame o restante do molho por cima e misture. Decore com tempero verde. Rende até duas porções.

