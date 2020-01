Porto Alegre Receita Municipal recupera R$ 226 milhões de devedores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Contribuintes que possuem tributos em aberto podem procurar a Secretaria Municipal da Fazenda Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, por meio da área de cobrança da Receita Municipal, recuperou R$ 226 milhões de créditos inscritos em dívida ativa durante o exercício de 2019. O resultado obtido foi de 11,35% sobre o estoque existente, mais do que o dobro da média de retorno das demais capitais, que é inferior a 4% do estoque.

De acordo com o diretor de Arrecadação e Cobrança, Rodrigo Fantinel, trata-se de uma questão de justiça a cobrança sobre os inadimplentes, em consideração ao cidadão que paga regularmente seus tributos e ainda carece de melhores serviços. “Não temos notícia de nenhum outro ente federativo que tenha obtido retorno semelhante ao de Porto Alegre”, afirmou.

Acordos

Além disso, a carteira de parcelamentos existente no final de 2019 contava com outros R$ 250 milhões já negociados, o que corresponde a mais de 54 mil acordos ativos. Em 2019, a área de cobrança também foi responsável pelo registro da menor taxa de inadimplência de IPTU já registrada em Porto Alegre – menos de 5% do imposto lançado deixou de ser recolhido.

Os contribuintes que possuem tributos municipais em aberto podem procurar a Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, das 9h às 16h, na travessa Mário Cinco Paus, s/n,º para regularizar a situação ou entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99348-9424. Dessa forma, é evitado o desgaste do processo de cobrança, que inclui a possibilidade de inclusão no SPC e o protesto da dívida em tabelionatos.

