Recém-nascida é colocada em uma sacola e abandonada no meio da rua em Curitiba

Uma menininha de poucos dias, ainda com o cordão umbilical, foi encontrada abandonada, na manhã desta sexta-feira (25), em Curitiba, no Paraná (PR). A recém-nascida foi achada por moradores que passavam pela rua.

Ela estava em uma sacola preta e foi deixada em frente a uma residência. Populares que passavam pelo local, ouviram o choro e se surpreenderam ao ver a bebê.

Uma mulher lactante que acompanhou a situação amamentou a criança antes do socorro chegar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a atitude ajudou muito já que a criança estava enfraquecida e com sinais de hipotermia.

A neném foi encaminhada a um hospital, onde segue internada. A Polícia Civil investigará o caso e tenta localizar os pais da bebê.

