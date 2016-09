Recém-nascida é encontrada dentro de uma caixa quando fazia um frio de 5 graus

Uma recém-nascida foi encontrada em uma caixa de papelão em frente a uma casa, na madrugada de quarta-feira (7), no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, a bebê estava enrolada em um cobertor azul e foi achada pelo morador da residência, que saiu de dentro de casa ao ouvir o choro da criança.

O Conselho Tutelar foi acionado, e a recém-nascida está internada em um hospital do município. Ela pesa cerca de 3 quilos e passa bem, apesar do abandono e do frio que faz em todo o Estado.

Em União da Vitória, cidade vizinha onde fica a estação meteorológica mais próxima, a temperatura mínima foi de 5,8ºC, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná.

Comentários