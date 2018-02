Uma mulher de 24 anos e o filho recém-nascido estão na Penitenciária Feminina de São Paulo desde a quarta-feira. Presa no sábado por tráfico de drogas, Jéssica Monteiro foi internada deu à luz no dia seguinte e foi encaminhada à uma delegacia na terça-feira. Segundo especialistas, ela deveria estar em prisão domiciliar, com base no estatuto da primeira infância”,

