A PC (Polícia Civil) de Estância Velha, no Vale do Sinos, investiga o caso de um bebê que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão por funcionários de uma fábrica no município.

Acriança foi levada para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, mas nenhum familiar da criança entrou em contato. O recém-nascido ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar.

