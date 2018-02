Um recém-nascido foi encontrado morto em uma praça do bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, no início da manhã dessa segunda-feira. Segundo a Brigada Militar, uma pessoa, que não se identificou, viu uma mulher em trabalho de parto sozinha, no local. Quando retornou à praça, instantes depois, avistou somente o bebê, e notificou as autoridades policiais.

Deixe seu comentário: