Uma mulher resgatou um recém-nascido abandonado dentro de um bueiro na Índia. Gheeta ouviu o choro do bebê vindo da abertura no chão e decidiu averiguar. Ela encontrou o menino e o retirou do bueiro. O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical em volta do pescoço. O bebê foi levado para o hospital, onde está se recuperando.