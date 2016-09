Recém-separada, Fátima Bernardes vai a show de Tiago Iorc com as filhas

Fátima Bernardes foi clicada em um evento pela primeira vez após o anúncio do divórcio de William Bonner nesta terça-feira (6): a apresentadora foi ao show de Tiago Iorc no Theatro Municipal do Rio com as filhas, Laura e Beatriz, de 18 anos.

E, se no cartório ao assinar os papeis do divórcio a jornalista esboçava tristeza, ao posar com as herdeiras antes do início do show, Fátima foi só sorrisos. Enquanto as jovens optaram por um look mais casual, com jeans e camiseta, a apresentadora do “Encontro” apostou em um vestido preto midi, muito elegante.

Recentemente, Beatriz foi clicada com o pai, William Bonner, fazendo compras em uma loja de utensílios domésticos em shopping na Barra da Tijuca. O editor-chefe do “Jornal Nacional” deixou a casa onde morava com a família e se mudou para um imóvel na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

