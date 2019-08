Recepção aos animais na Expointer acontece na próxima segunda 

A recepção e a inspeção dos animais participantes da 42ª Expointer inicia na próxima segunda-feira (19), às 6h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano, a abertura dos trabalhos será celebrada com uma rodada de Café de Cambona, ou Café Campeiro, oferecido pela prefeitura de São Nicolau. A recepção conta com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. Após a abertura, os animais de exposição poderão entrar no parque até o final da sexta-feira (23). Os animais de provas e os rústicos podem ingressar durante todo o período da feira, desde que tenham sido previamente inscritos.

A 42ª edição da Expointer contará com 3.975 animais de argola (de exposição). Para o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, a entrada de novas raças de animais em competição, como o bovino de corte Senepol, e a volta de algumas raças, como o bovino Canchim e o cavalo Gipsy Horse, mostram que os produtores estão otimistas. “A expectativa é positiva porque houve aumento no número de animais de maior interesse econômico”, afirmou. Além dos julgamentos e leilões de animais, a Expointer terá em sua programação o desfile dos campeões, palestras técnicas, feira da agricultura familiar e espetáculos artísticos, entre outras atrações. A Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Todos os animais que participam da Expointer são inspecionados pelo serviço veterinário oficial.

Deixe seu comentário: