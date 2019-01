“Reciclômetro” leva diversão e conscientização à beira-mar de Capão da Canoa

Neste verão, além de se refrescar no litoral gaúcho, que tal colaborar com a limpeza da praia e de quebra com a preservação do meio ambiente? Pensando nisso, a Fruki Guaraná criou o “Reciclômetro”, que levará diversão e conscientização para a beira da praia de Capão da Canoa, no dia 19 de janeiro, das 10h às 15h, em frente ao Hotel Bassani.

O mobiliário gameficado funciona da seguinte maneira: a cada três latas ou três garrafas pet recicladas (de qualquer marca) pelos veranistas, uma nova lata de Fruki Guaraná geladinha é liberada. A ação também contará com um espaço instagramável para fotos, desafio do balde de gelo e muitos brindes. As latinhas e garrafas arrecadadas serão destinadas a um projeto de reciclagem na cidade de Capão da Canoa.

“Nosso objetivo é levar diversão e conscientização sobre a limpeza da praia. Vamos doar as latas para a Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa. Esse é o tipo de ação que conversa diretamente com a filosofia da Fruki e com a cultura da empresa”, comenta Júlio Eggers, Diretor de Marketing da marca.

