Recital com Tavares-Coser Duo e show com Shana Muller são as atrações musicais do Santander em setembro

A programação musical de setembro do Santander Cultural começa no primeiro domingo do mês, dia 3, com o Tavares-Coser Duo. Francisco Coser (violino) e João Tavares Filho (piano) são dois reconhecidos instrumentistas gaúchos que vivem e estudam na Europa. Trata-se de um recital preparado especialmente para a unidade de cultura do Santander em Porto Alegre, com entrada franca.

A cantora, jornalista e apresentadora de televisão Shana Muller, uma referência da geração de artistas que surgiram no sul do país nos últimos anos, faz show dia 30. Apresentação homenageia o mês do gaúcho por meio de uma das presenças femininas mais fortes do Estado.

Serviço:

Show Tavares-Coser Duo é gratuito, por ordem de chegara, com limite de 90 pessoas.

Show com Shana Müller – Ingressos antecipados pelo site myticket.com e na bilheteria do Santander Cultural.

Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico – Porto Alegre- Telefone: 51 3287.5500)

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 03/09 DOMINGO 17:00 SALA LESTE Recital com TAVARES – COSER DUO Entrada Franca – Música Erudita 30/09 SÁBADO 17:00 ÁTRIO Show com SHANA MÜLLER R$ 12,00 – MÚSICA REGIONAL GAÚCHA E LATINO AMERICANA

