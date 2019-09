Recital de piano homenageia nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o compositor Fréderic Chopin, morto há 170 anos

Às 20h desta quinta-feira, em Porto Alegre, a Casa da Música (rua Gonçalo de Carvalho nº 22, bairro Independência) recebe o pianista paranaense Daniel Vieia para um recital em homenagem ao compositor Fréderic Chopin, nascido na Polônia em 1810 e que faleceu na França em 1949 – os 170 anos de sua morte se completam no dia 17 de outubro.

Intitulado “Interpretando Narrativas”, o espetáculo destaca um programa com duração aproximada de uma hora, abrangendo os principais gêneros compostos pelo francopolonês, tais como noturnos, baladas, mazurcas, scherzi e estudos.

Os comentários das obras serão sobre a natureza histórica, pianística, estrutural e expressiva bem como sobre composições artísticas pertinentes à era do Romantismo Musical, com um olhar e questionamentos atuais.

“Do Romantismo Musical, o gênero narrativo nesse recital integra a possibilidade de reflexão da dimensão anacrônica entre o passado, presente e futuro da música, da arte e da vida a partir desse universo”, ressalta o texto de divulgação. O recital já foi apresentado em Minas Gerais e durante este mês será apresentado em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

O pianista Daniel Vieira é professor do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, em Uberlândia (MG) e possui mestrado e doutorado em Música pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O valor do ingresso é 20 reais inteiro e 10 reais meia entrada.

Ícone

Chopin é amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. A sua técnica refinada e sua elaboração harmônica vêm sendo comparadas historicamente com as de outros grandes compositores, como Mozart e Beethoven, assim como sua duradoura influência na música até os dias de hoje.

Aclamado em sua terra natal como uma criança prodígio, aos 20 anos ele deixou a Polônia para sempre. Em Paris, fez carreira como intérprete, professor e compositor, e adotou a versão francesa dada a seus nomes, Frédéric-François. De 1837 a 1847, manteve uma relação turbulenta com a escritora francesa George Sand. De saúde frágil, Chopin morreu em Paris aos 39 anos, vítima de tuberculose.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: