Recital de violão clássico e popular é o destaque musical desta quarta-feira no Theatro São Pedro, em Porto Alegre

Na próxima quarta-feira (28), o projeto “Musical Évora” receberá no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, o violonista Miguel Besnos para um recital de música brasileira, espanhola e cubana. A apresentação está marcada para as 12h30min na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher, no Centro Histórico, e tem entrada franca.

No programa do espetáculo, gêneros populares como o choro e a seresta, em composições de Baden Powell e Dilermando Reis, além de peças eruditas de Heitor Villa-Lobos e vanguardistas do catarinense Edino Krieger.

Em homenagem aos 80 anos de Leo Brouwer, compositor, violonista e regente da orquestra de Cuba, será apresentada uma de suas obras-primas, “El Decameron Negro”, de linguagem neoromântica e com influência dos ritmos afro-cubanos e o minimalismo americano da década de 1970.

O recital se encerra com música da Espanha, onde o violonista realizou parte de sua formação. São apresentadas três peças de Francisco Tárrega, violonista, professor e compositor, além da “Sonatina Meridional”, célebre obra do mexicano Manuel Ponce dedicada ao violonista Andrés Segóvia.

Artista

Miguel Besnos é mestre em Classical Guitar Performance pela Universidade de Alicante (Espanha), licenciado em Música com Láurea Acadêmica pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e bacharel em Violão pela mesma instituição. Atualmente, cursa o programa de pós-graduação em música.

Em 2017, Besnois foi selecionado entre 12 estudantes de nove países para se aperfeiçoar durante seis meses na cidade espanhola, período em que também manteve contato direto com grandes nomes internacionais do instrumento, tais como David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero, Sergio e Odair Ossad, Ignacio Rodes, Xavier Diaz Latorre e Fabio Zanon.

Projeto

O Musical Évora é uma realização da Associação Amigos do Theatro São Pedro, com o patrocínio da Évora Holding S.A. A iniciativa proporciona à comunidade apresentações gratuitas e ao vivo, sempre às quartas-feiras, destacando o trabalho de músicos do Brasil e do Exterior.

As apresentações têm duração aproximada de 45 minutos, contemplando diferentes estilos como erudito, MPB, choro e jazz. Além da entrada franca, o evento tem transmissão ao vivo na página do São Pedro na rede social Instagram.

(Marcello Campos)

