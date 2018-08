A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) registrou em julho uma queda de 13% no número de reclamações dos usuários sobre os serviços de telecomunicações, na comparação com o mesmo mês de 2017. Ao todo, foram 244,6 mil encaminhamentos desse tipo no mês passado, 36,5 mil a menos do que em julho do ano passado.

