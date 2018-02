Cerca de 2 mil garis da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro) recolheram, até agora, ao menos 200 toneladas de lixo deixado por foliões nos desfiles de blocos e escolas de samba do carnaval carioca. Somente na primeira noite do Grupo Especial no Sambódromo, foram quase 60 toneladas de resíduos retirados pelos serviços noturno e diurno da estatal.

