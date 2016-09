Recomeça com força

Esvai-se o temor de que a Operação Lava Jato pudesse sofrer um freio, após o final do julgamento do impeachment. O lobista Júlio Camargo acaba de confessar ao juiz Sérgio Moro uma intermediação na Petrobras que teria rendido 2 milhões e 100 mil de reais ao ex-ministro José Dirceu.

A Operação terá agora vantagem adicional: não disputará espaço nos noticiários e ganhará mais foco ainda.

CAI FORA

Inconformado com os votos do PMDB, que mantiveram os direitos políticos da ex-presidente Dilma, o DEM não vai integrar a base de apoio do governo. Prezando a coerência, o líder da bancada no Senado, Ronaldo Caiado, é contra o modelo dupla face. Portanto, rejeita o estilo renanzista do PMDB.

NA TRINCHEIRA

O governo cubano não poderia deixar de manifestar solidariedade. No jornal Granma, de Havana, publicou ontem nota oficial, afirmando que “o povo brasileiro defenderá as conquistas sociais alcançadas, vai se opor com determinação a políticas neoliberais que tentarão impor e à perda de seus recursos naturais”.

SEM GÁS

A 2 de setembro do ano passado, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, procurou a presidente Dilma Rousseff para reclamar de isolamento e da falta de apoio dentro do governo. Disse, inclusive, que poderia deixar o cargo. A 18 de dezembro, foi embora. A permanência de Levy, por 11 meses e meio, deu em nada.

NOVA SEDE

Um edifício na rua Sete de Setembro entre Caldas Júnior e João Manoel, pertencente ao governo federal, será a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. A aprovação da transferência foi encaminhada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

BOA INICIATIVA

Está em análise no Senado projeto para punir os que aplicam pesquisas eleitorais e manipulam respostas de entrevistados. A pena será equiparada aos crimes de calúnia, injúria e difamação.

PARA SUPERAR A CRISE

O prefeito de Capão do Leão, Claudio Vitória, assinou decreto suspendendo diárias e cortando horas extras de servidores. Com o caixa raspado, faz o que muitos outros não têm coragem.

O município se localiza na região de Pelotas e tem 26 mil habitantes.

RÁPIDAS

* O vereador Cesar Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, sonhou com a presidência da República. O filho Rodrigo, mesmo que interino, chegou lá.

* Jornal Clarin, de Buenos Aires: “Macri reconhece governo Temer, bolivarianos repudiam e todos olham para a Economia do Brasil.”

* A depredação da sede do PMDB em Porto Alegre repercutiu no noticiário do Centro do País.

* Balanço dos nove meses de tramitação do processo de impeachment: 27 mil e 400 páginas reunidas em 72 volumes.

* O contrato da Corsan com a Prefeitura de Santa Maria termina este mês e a tendência de municipalização do serviço é forte.

* Tem muito candidato usando botox nas promessas antigas para dar ao eleitor a impressão de serem novas.

* Há indícios de que irá para o arquivo o princípio surrado da Política: às favas os escrúpulos.

