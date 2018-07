Recompensa de 1 mil reais para quem der informações sobre o paradeiro de médico foragido no Rio

Acusados de homicídio qualificado, os médicos Denis César Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como “Dr Bumbum”, e de Maria de Fátima Barros Furtado, de 66 anos, mãe de Denis, já são considerados foragidos pela Justiça. O Portal dos Procurados divulgou, na madrugada desta quarta-feira (18), um cartaz com recompensa de R$ 1 mil reais por informações que levem as prisões do cirurgião e da mãe. As informações são do jornal O Globo.

Eles são os principais investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que se submeteu a um procedimento estético, no apartamento do médico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último sábado. O médico e a mãe dele, que também teriam participado do procedimento.

A bancária saiu de Cuiabá, no Mato Grosso (MT), onde morava, para fazer um procedimento estético nos glúteos. Lilian foi atendida no apartamento de Denis, na B arra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Após a intervenção, com implante de cerca de 300 ml de silicones em ambos glúteos, a vítima começou a passar mal, e teve complicações, possivelmente, por causa do procedimento.

Ela foi levada pelo próprio médico para o Hospital Barra D’Or, onde chegou em estado grave. Mesmo após manobras de recuperação, não foi possível reverter o quadro em que Lilian se encontrava e ela acabou morrendo na madrugada do último domingo, por volta de 1h.

Titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a delegada Adriana Belém, informou que o médico tem oito passagens criminais, uma delas por homicídio em 1997, além de porte ilegal de arma, crime contra administração pública, exercício arbitrário das próprias razões, ameaça e duas por resistência à prisão e violação de domicílio.

E em decisão emitida pela Justiça, por meio de pedido da Autoridade Policial da 16ª DP, foi decretada a prisão de Denis e Maria de Fátima, pela 1ª Vara Criminal da Capital, mandado de prisão nº: Processo nº 0165807-40.2018.8.19.0001, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de prisão temporária de trinta dias.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Denis e Maria de Fátima, pode enviar uma mensagem de texto, vídeo ou foto para o aplicativo de mensagens do WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, ou pode entrar em contato com a Central Disque-Denúncia pelo número (21) 2253-1177. O Anonimato é garantido.

O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) informou que faz fiscalização de rotina em unidades de saúde e que checa denúncias que chegam ao conselho. O Cremerj pede que a população denuncie casos como o do médico Denis Furtado.

