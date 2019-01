Reconhecida pela Inovação, SOMAR – Sociedade Mineradora recebe o Latin American Quality Award

Mais de 500 líderes empresariais da América Latina estiveram reunidos durante dois dias em Punta Del Este, no Uruguai, para debater o Desafio de Transformar Negócios e os impactos dessas mudanças nas dimensões econômicas, sociais e ambientais. Algumas das mais importantes empresas da América Latina receberam o Latin American Quality Award 2018 entregue pela Latin América Quality Institute (LAQI) para destacar modelos de gestão comprometidos com a qualidade e com a inovação.

A cerimônia foi realizada no HotelEnjoy Resort & Cassino e a SOMAR – Sociedade Mineradora estava representada pela sua Diretora Executiva Veronica Della Mea. “Foi um encontro muito produtivo, com muito conteúdo e troca de experiências. A mineração de areia é um setor altamente relevante da economia. Este prêmio é o reconhecimento da contribuição da mineração no desenvolvimento do nosso País”, diz Veronica.

“Esta é a hora de transformar nossos negócios e ser parte da máquina empresarial que quer mudar o mundo, gerando rentabilidade através da sustentabilidade e da responsabilidade social em nossa gestão. Nesse sentido, felicito as empresas que receberam oLatin American Quality Award 2018 em suas categorias. A análise de práticas dessas organizações demonstram que estão preparadas para atender este novo momento que busca alinhar-se aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSo) propostos pela ONU”, diz o vice-presidente Institucional da Latin American Quality Institute, Alejandro Motta.

Nas mesas de discussão, seis especialistas internacionais trataram das novas tendências em Liderança, Talento Humano, Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Empresarial, Comunicação Corporativa e Marketing Digital.

