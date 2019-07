Reconhecida pelas tatuagens, mulher encontrada morta em prédio abandonado tinha 18 anos

Familiares de Ellen de Pontes Santos a identificaram como a mulher encontrada morta em um prédio abandonado neste domingo (21). A vítima, de 18 anos, foi reconhecida pelas tatuagens que tinha nas pernas.

Ellen estava com o corpo carbonizado, principalmente da cintura para cima, no prédio onde costumava ser o escritório do INSS, em Caxias do Sul. O corpo da jovem estava enrolado em fios de cobre. A polícia trata o caso como homicídio e investiga as motivações para o crime. A jovem é a 48ª morta por crime contra a vida em 2019 na cidade serrana.

