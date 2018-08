Reconquista Agropecuária alcança R$ 945 mil em faturamento

Com direito a canja musical dos cantores Joca Martins e Fabiano, que faz dupla com César Menotti, quando entoaram o “Canto Alegretense”, o leilão da Reconquista Agropecuária, de Alegrete (RS), realizado na noite deste domingo, 26 de agosto, no Tattersall do Cavalo Crioulo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), alcançou faturamento de R$ 945 mil na venda de Cavalos Crioulos, bovinos da raça Angus e pôneis. A média final do remate, a cargo da Trajano Silva Remates, foi de R$ 22,42 mil na raça Crioula.

No Cavalo Crioulo, foram vendidos 33 lotes que totalizaram R$ 740 mil de faturamento, além de R$ 45 mil na venda de sete coberturas. Para o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, responsável pelas vendas no leilão, mais uma vez a liquidez deu o tom da comercialização, salientando ainda a exportação como um dos principais destaques do evento. “Tivemos Uruguai, Argentina e Paraguai comprando, isto foi um diferencial em relação a outros remates. O mais importante é que a oferta era bastante variada, com bovinos e pôneis e se vendeu tudo, o que nos deixou muito feliz ao saber que existe este interesse. O sentimento mais importante é pista limpa, e foi o que aconteceu”, observou

O lote mais valorizado ficou por conta da égua Pechada 982 da Reconquista, grande campeã da Exposição Passaporte de Uberaba neste ano, durante a ExpoZebu, e classificada para disputar os grandes campeonatos na Expointer, comercializada para a Argentina pelo valor de R$ 150 mil. Nas vendas da raça Angus, o faturamento foi de R$ 123,44 mil em 14 lotes com média de R$ 8,81 mil. E os pôneis ficaram em R$ 37 mil em seis lotes.

