A editora Record vai publicar o livro que foi vetado pelo Itamaraty devido a seu prefácio, escrito por um desafeto do chanceler Ernesto Araújo: Rubens Ricupero, ex-embaixador em Washington e também historiador da diplomacia, crítico do chanceler e dos rumos da política externa. O livro será editado por Carlos Andreazza, editor-executivo da Record, e deve sair no começo de 2020.

