Record retira equipamentos dos estúdios de Gugu

Gugu Liberato ainda não definiu seu futuro na Record. No entanto, a emissora começou a retirar os equipamentos, carretas e até fiação usada nos estúdios do programa do loiro desde a última quinta-feira (8).

O contrato do apresentador é válido até o dia 28, segundo o jornalista Flávio Ricco. O impasse a respeito do vínculo do famoso permanece nos bastidores.

Caso Gugu decida ficar no canal, a produção de sua atração continuará na condição de terceirizada.

Vale lembrar que o veterano alegou que não tem interesse em trabalhar no esquema de sociedade e ficar responsável pela produção e custos de seu programa.

