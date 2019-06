O Estado de São Paulo, o mais rico da federação, registrou em 2017 recorde histórico nas taxas de mortalidade materna, revela levantamento inédito do Ministério da Saúde. Foram 60,6 mortes por 100 mil, o maior índice já verificado no Estado desde o início da série histórica do ministério, em 1996. Os números de 2018 não estão consolidados.

