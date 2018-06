Recordista, senadora Ana Amélia já tem mais de 60 palestras agendadas

Com 63 palestras já agendadas em diversas regiões do Rio Grande do Sul para as próximas semanas, e algumas dezenas aguardando encaixe, a senadora Ana Amélia (PP), que disputa a reeleição, provavelmente seja, no meio político, a recordista nesse tipo de convite. Os convites, que surgem de associações comerciais e industriais, universidades, entidades ligadas ao agronegócio e associações comunitárias, têm servido para a senadora explicar o complexo funcionamento da máquina política e administrativa em Brasília. Chefe de gabinete da senadora, Marco Aurélio Ferreira, explica que “tem sido uma obra de engenharia conciliar a agenda da senadora e seus compromissos em Brasília, com a necessidade de dar satisfação a estes convites que surgem todo dia, não apenas do Rio Grande do Sul,mas de outros Estados”. Segundo ele, esta demanda tem sido constante na agenda da senadora, independente deste ser um ano eleitoral.

Bibo Nunes vai renunciar a cargo de dirigente da executiva do PSL

O jornalista Bibo Nunes, presidente municipal do PSL, revelou à coluna que vai renunciar ao cargo de vice-presidente da executiva estadual do partido. Segundo Bibo “vou cuidar apenas do diretório de Porto Alegre, porque é muita confusão nessa executiva estadual do PSL”.

Sindicatos perdem 88% da arrecadação

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego: após a entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro, que acabou com o imposto sindical, as entidades viram sua arrecadação despencar 88% nos quatro primeiros meses do ano. Apenas em abril, o volume total arrecadado pelas associações que representam trabalhadores foi de R$ 102,5 milhões – uma queda de 90% em relação ao mesmo mês de 2017. A nova legislação não proibiu a cobrança do imposto sindical. Apenas tornou uma opção do trabalhador pagá-lo ou não.

Falando sério?

Presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, reafirmou esta semana que o partido quer um vice de outra legenda, mas com a condição que seja para apoiar a candidatura presidencial de Lula. A fala da presidente prece ignorar que Lula está preso.

Servidores candidatos ganham licença remunerada

A partir do registro da candidatura e até 10 dias depois da eleição, o servidor público tem direito a licença remunerada. Este ano, o benefício será menos atraente do que em eleições anteriores, já que a campanha terá 45 dias em vez de 90, graças a alterações na lei eleitoral. De acordo com o calendário do pleito, as convenções partidárias ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto. O fim do prazo para registro é 15 de agosto, véspera do início oficial da campanha.

A briga pelos 30% de recursos para mulheres

A bancada feminina do Congresso está fazendo um movimento para impedir a tentativa dos dirigentes partidários de se desobrigarem a destinar 30% da parcela dos recursos do Fundo Eleitoral para campanhas de candidatas à Câmara e às assembleias estaduais. Isso foi o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Um grupo de parlamentares, temendo que a decisão se esvazie, vai ao TSE esta semana para pedir urgência na publicação da norma.

Era só o que faltava

Relator do projeto que regulamenta o transporte de cargas no País, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP) conseguiu introduzir pelo menos dois “jabutis” no seu texto. Um deles, anula as multas aplicadas a empresários e caminhoneiros que estimularam os bloqueios de estradas, mesmo depois do acordo formalizado com o governo. Estas multas superam atualmente os R$ 330 milhões. O outro, amplia dos atuais 20 para 30 os pontos decorrentes de infrações de transito para perda ou suspensão da CNH.

Deixe seu comentário: