Recuo estratégico

Efetivado na presidência nacional do PMDB, o senador Romero Jucá (RR), citado nas delações da Operação Lava-Jato, dá claros sinais de recuo nas ameaças de expulsão da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), aliada de primeira hora da presidente cassada Dilma Rousseff. “O processo está em andamento e ainda não atingiu a fase de decisão sobre o assunto”, desconversa Jucá. O PMDB não quer perder uma senadora, que pelo partido é classificada independente, não adversária. Há votos futuros em jogo.

Dá sim

Candidatos a prefeito choram falta de verba. A ex-juíza Denise Frossard foi para 2o- turno contra Sérgio Cabral em 2006 gastando R$ 170 mil no 1o- turno. Para governadora.

Cada um por si

Eduardo Cunha foi abandonado. Deputados do PP, PTB e Solidariedade avisaram que estarão na sessão do julgamento do dia 12. As segundas-feiras, por tradição, são vazias.

Proseco na mão

Depois do Fórum de São Paulo, da turma da esquerda, agora vem aí o 1o- Encontro Nacional do Foro de Brasília, em outubro, da direita.

House of Feliciano

Foi anexada ao pedido de inquérito para investigar o deputado Pr. Feliciano uma prova recente que complica Emerson Biazon e deixa o deputado na berlinda. A priori, Biazon – que levou Patrícia, a denunciante, para SP – terá de se explicar muito à PF. Essa prova foi o estopim para Janot pedir o inquérito – além dos detalhes que já tinha em mãos.

Memória

O caso está no STF, em segredo de Justiça, e a PF vai começar diligências. Essa novela da vida real, com episódios nos quais todos são suspeitos, foi revelado pela Coluna em denúncia da garota, que acusa Feliciano de agressão e estupro. A Coluna também foi a primeira a publicar, com provas, que Patrícia negociava alto por seu silêncio.

Faca no pescoço

O PSDB está decidido a dar uma resposta ao que chama de “traição” do PMDB que articulou para manter os direitos políticos da presidente destituída Dilma. A ameaça tucana é deixar caducar duas MPs (medidas provisórias) prioritárias para o Planalto.

As eleitas

Uma MP reduz os ministérios, e a outra, que cria o Programa de Parcerias e Investimentos – esta associada à manutenção do cargo do ministro Moreira Franco.

Sobrou para Deus

Conhecida pregadora dos corredores da Câmara dos Deputados, a irmã Selma profetiza sobre o futuro do País após a destituição da ex-presidente Dilma: “Só Deus na causa”.

Homem de palavra

O ex-senador Luiz Estêvão, em grampo revelado, na conversa com a deputada distrital Liliana Roriz, diz que “90% dos políticos de Brasília são bandidos”. E se inclui no rol. Além dela, há outro interlocutor no papo. Todos riem, num consentimento informal.

Patrulha nas redes

A patrulha ideológica faz nas redes sociais o que alguns de seus partidos fazem com a população: manipulação de informações e mentiras. A foto oficial do G20, extraída do site do encontro, tem o presidente Michel Temer. A que circula nas redes foi editada e cortada para evidenciar que supostamente o brasileiro foi excluído do grupo.

Veneno…

O senador Jorge Viana (PT-AC), 1o- vice-presidente do Senado, prevê que o presidente Michel Temer provará do “mesmo veneno” ao afirmar que a base, mais cedo ou mais tarde, abandonará o peemedebista.

Comentários