Uma das principais rotas turísticas do nordeste gaúcho está sendo recuperada. O trecho de 47 quilômetros da ERS-331, entre Erechim e Marcelino Ramos, recebe reparos e serviços de nivelamento nos pontos considerados críticos. As obras são executadas pelo Daer – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – e devem ser concluídas no mês de agosto.

Deixe seu comentário: