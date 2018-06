Recuperada carga de medicamentos roubada

A Polícia Civil recuperou, nesta sexta-feira (1º), uma carga de medicamentos que havia sido roubada no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. O material foi roubado por um indivíduo armado, no momento da entrega. Após diversas diligências, o veículo foi encontrado estacionado em via pública, no mesmo bairro onde fora roubado, sendo que a quase totalidade da carga ainda estava no local.

