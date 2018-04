Recuperadas espadas furtadas de loja maçônica

A Polícia Civil recuperou 14 espadas que haviam sido furtadas de uma loja maçônica localizada no Centro de Porto Alegre no último domingo (1°). Os objetos foram encontrados embaixo do viaduto da avenida Borges de Medeiros com um dos suspeitos de ter cometido o delito. A polícia apresentou o pedido de prisão preventiva e o suspeito deverá responder por furto qualificado.

