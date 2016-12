A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (23) um homem suspeito de participar de um roubo a uma carga de carnes que fazia a rota Novo Hamburgo – São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Segundo o delegado Gustavo Bermudes, o grupo criminoso que participou do crime é composto de no mínimo quatro integrantes. O suspeito preso, de 21 anos, foi localizado em Sapucaia do Sul. Com ele foram recuperados cerca de 650 quilos de carnes roubadas.

