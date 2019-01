Recurso para ações de habitação no Estado

O governo do Estado pode acessar R$ 1,019 bilhão do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, para ações e que visem à promoção da habitação popular em todo o Estado. A definição ocorreu durante reunião, nesta quarta-feira (16), em Brasília. O recurso estará à disposição do Rio Grande do Sul e das prefeituras mediante a apresentação de projetos, convênios e programas.

