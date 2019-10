Foi publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira (30) a prorrogação do pedido de liberação de recursos para as obras do Centro de Convenções e Eventos por mais 120 dias. É a quarta vez que o governo federal prorroga a liberação de R$ 60 milhões, a fundo perdido, destinados a custear o empreendimento. O Município já cumpriu todos os requisitos,

Deixe seu comentário: