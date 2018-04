Recursos para projetos sociais

O governo do Estado promoveu, nessa segunda-feira, o repasse de recursos a entidades assistenciais do Rio Grande do Sul. A Companhia Estadual de Energia Elétrica repassará mais de 195 mil reais para três entidades, com recursos arrecadados pelo projeto CEEE Distribuição em Casa. Outras três organizações serão beneficiadas com recursos provenientes do Fundo Estadual da Pessoa Idosa.

Deixe seu comentário: