Redações já podem ser enviadas para a Olimpíada de Língua Portuguesa 

Os diretores de escolas públicas já podem enviar os melhores textos e documentários produzidos por estudantes para a 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). O tema da competição deste ano, que recebeu mais de 170 mil inscrições, é “O lugar onde vivo”.

Os textos nas categorias poema, memórias, documentário, crônica e artigo de opinião devem ser encaminhados até o dia 19 de agosto. O envio do material, feito pelos diretores, deve ser realizado no site do programa Escrevendo o Futuro.

Mais de 42 mil escolas participam da edição deste ano, com alunos do 5º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, de 4.900 municípios. As melhores produções selecionadas por estado participarão dos cinco encontros regionais, um para cada categoria, que serão realizados em São Paulo.

A Olimpíada é promovida pelo Itaú Social e o Ministério da Educação, para ajudar professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita.

