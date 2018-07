Rede Blanc vai inaugurar segundo hospital em Porto Alegre em 2019

A Rede Blanc se prepara para lançar seu segundo hospital em Porto Alegre. Já está em construção, na Avenida Assis Brasil, o empreendimento voltado para cirurgias de baixa e média complexidade. A unidade deve ficar pronta em setembro de 2019 e terá capacidade para 1000 procedimentos por mês. O primeiro hospital da rede, localizado em Porto Alegre, na Rua Gomes Jardim, 253, está em funcionamento desde junho.

Com investimento de aproximadamente 10 milhões, a nova unidade seguirá o mesmo padrão implantado no Blanc Medplex, com alto investimento em tecnologia, aparelhos de ponta, foco no relacionamento com médicos associados e pacientes.

O projeto de expansão da rede gaúcha, que é comandada pelos sócios Charles Berres, Luis Felipe Ducati e Rodrigo Wobeto, prevê o lançamento de sete unidades até 2022, com hospitais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O modelo de negócio compreende uma central administrativa única, na capital gaúcha, como forma de aperfeiçoar os processos.

Os sócios

Charles Berres

Médico graduado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), especialista em Cirurgia Geral com ênfase em Videocirurgia, e em Cirurgia Plástica no Hospital São Lucas da PUC-RS. É membro titular em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Há 10 anos é diretor da Clínica D. Charles Berres.

Luis Felipe Ducati

Graduado em Direito, o empresário foi presidente da Ducati, maior imobiliária em intermediação de imóveis do Rio Grande do Sul, por 10 anos, além de CEO nacional da Lopes Brasil, maior imobiliária em intermediação de imóveis da América Latina, por dois anos.

Rodrigo Wobeto

Médico graduado pela Universidade de Passo Fundo (UPF), especialista em Cirurgia Geral e em Cirurgia Plástica, além de membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). É fellow do Instituto Javier de Benito (Barcelona) e da Clínica Daniel Baker (Nova York). Há 12 anos está à frente da Silhouette Day Hospital.

