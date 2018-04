Rede Boulevard apresenta novidades no seu mix de lojas

A rede Boulevard está recebendo novidades no seu mix de lojas. O Boulevard Laçador ganhou uma unidade da Gourmet Popcorn, marca que trabalha com pipocas produzidas artesanalmente em Gramado; enquanto, no Boulevard Assis Brasil, foram inauguradas a loja Sport Grenal, que oferece artigos esportivos dos times Grêmio e Inter, e o Café Au Lait, na praça de alimentação.

Pioneira do segmento no Brasil, a Gourmet Popcorn trabalha com um milho de qualidade premium que garante uma pipoca maior, capaz de receber mais cobertura de sabor. Comercializada em um ponto móvel montado em um Calhambeque de 1929, a marca conta com sabores clássicos como chocolate e caramelo a alguns mais diferenciados, como algodão doce, churrasco e cheddar. A Sport Grenal inaugura sua terceira unidade na região metropolitana de Porto Alegre, disponibilizando itens oficiais da dupla Grenal que vão desde acessórios até o vestuário, trabalhando com produtos das linhas bebê, infantil, masculina e feminina. Já o Café Au Lait inaugura sua primeira unidade ao lado do cinema no Boulevard Assis Brasil, em um espaço de 30 m² e um mezanino privado localizado no meio da praça de alimentação do shopping. No cardápio da casa, opções de tortas, salgados, doces, cafés e chás.

