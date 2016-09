Rede Boulevard promove roda de chimarrão nos shoppings

Para marcar os festejos da Semana Farroupilha, a rede Boulevard promove, de 17 a 20 de setembro, uma roda de chimarrão, das 10h às 18h. Os shoppings Boulevard Assis Brasil e Boulevard Laçador contarão com fornecimento de água quente e erva-mate. Durante a ação, a trilha sonora dos estabelecimentos também será temática. Uma playlist foi montada através de sugestões do público pelo Facebook e Instagram para embalar as atividades.

Comentários